«Цены завышены на 70% домов» 18.12.2023, 11:43

Эксперты рассказали, что происходит на рынке загородной недвижимости.

До Нового года меньше двух недель, но некоторые до сих пор не покидают надежды отметить праздники в новом загородном доме. О том, есть ли еще шанс купить домик в этом году и на что обращать внимание при покупке зимой, Realt спросил у специалистов.

«В декабре количество покупателей снизилось наполовину»

— В декабре у нас часто спрашивают: а успею ли я продать квартиру до Нового года? И если с квартирами еще можно успеть, то вот в случае с загородной недвижимостью эта возможность уже стремится к нулю, — отмечает менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Во-первых, на улице уже лежит снег и доехать на обычной машине в большинство бюджетных загородных объектов стало гораздо сложнее. А во-вторых, приближаются новогодние праздники и внимание потенциальных покупателей переключается с поиска домика на праздничные хлопоты.

Ноябрь на рынке загородной недвижимости, по наблюдениям эксперта, еще был активным.

— В нашем агентстве именно в ноябре были лучшие показатели за весь год. Это объясняется тем, что в те сезоны, когда активность покупателей высокая, продавцы часто и сами справляются с продажей. А вот в сезоны, когда активность снижается, как раз и проявляется эффективность агентств.

Как и предполагает сезон, спрос на дачи снизился, а интересом пользовались в основном дома для круглогодичного проживания.

— В ноябре были проданы дачи от 30 до 60 тысяч долларов. Это уже не дешевые домики, как в прошлые месяцы, а те дома, в которые можно уже приехать и зимой, и Новый год отметить. Также продавались и деревенские дома в разных направлениях Минского района. По стоимости — от 8 до 15 тысяч долларов. Интерес к этому сегменту можно объяснить и тем, что именно в снежную погоду лучше наблюдать какие-то недочеты. Например, можно посмотреть, как чистят дороги. Еще зимой важно обратить внимание на крышу, чтобы она не протекала и не продувалась. Дело в том, что ремонт крыши может обойтись дороже всей стоимости дома.

Что касается дорогих домов в ближайшем пригороде Минска, то покупались и они. Вообще, в этом, совсем не бюджетном сегменте, продажи идут круглогодично и во многом зависят от умения найти нужного покупателя. Из-за высокой стоимости и требования покупателей к таким объектам высокие. В результате, по нашему агентству за ноябрь были проданы объекты стоимостью от 155 тысяч до 345 тысяч долларов.

Но то, что происходит сейчас на рынке загородки, Лариса называет затишьем.

— По нашим данным, количество обращений от покупателей в начале декабря уже снизилось приблизительно на половину, а от продавцов — процентов на 30. И такое затишье, предполагаем, будем наблюдать где-то до середины января. Это не значит, что если вы решили продать объект сейчас, то этого делать не стоит, нет. Мы это объясняем лишь для того, чтобы у продавцов не было завышенных ожиданий. И если сейчас нет откликов по объекту, это не должно дестабилизировать — уже через месяц все нормализуется. Пока это время можно использовать для того, чтобы организовать рекламу и подготовится к активной продаже, чтобы первыми привлечь к себе тех немногочисленных покупателей, которые будут возвращаться к поиску и выбору загородных объектов различного формата после новогодних праздников.

«Часть покупателей со вторички переключились на загородку»

— Как и погода за окном, рынок загородной недвижимости сейчас затихает — уменьшается количество сделок, — констатирует специалист агентства «ЭТАЖИ форте» Светлана Никитюк. — Мы наблюдаем тенденцию на уменьшение активности и по домам, и по дачам. Как и предполагалось, ноябрь на рынке загородки — это всегда месяц, закрывающий активный сезон. По сравнению с октябрём по Минскому району также уменьшилось количество проданных домов стоимостью выше ста тысяч долларов. Но, несмотря на это снижение, продажа таких дорогих домов в ноябре остается на уровне хороших весенних показателей. Я это связываю с тем, что подорожали квартиры — и часть покупателей со вторички переориентировалась на загородку. Как следствие, при общем снижении количества сделок, продажи более дорогих объектов снизились не так значительно.

Ноябрь и декабрь в последние годы очень похожи по погодным условиям. В ноябре первую половину месяца идут дожди, а во второй половине все дороги засыпает снегом, что значительно усложняет просмотры недвижимости. В декабре у нас все то же самое с точностью наоборот: снег идет первую половину месяца, а во второй половине дожди. И в итоге новый год в который раз мы встречаем без снега. Поэтому неудивительно, что в прошлом году эти месяцы совсем незначительно отличались по количеству сделок. При этом по Минскому району и области в ноябре прошлого года с загородной недвижимостью было проведено даже немного меньше сделок, чем за декабрь. Никто не ожидает от декабря хороших показателей, но возможно количество сделок будет на уровне предыдущего месяца. А январь, конечно, всегда самый спокойный месяц на рынке загородки.

Для покупателей это время не только прекрасная возможность поторговаться, но и посмотреть недвижимость в это сложное для загородки время и учесть те нюансы, которые летом особо не узнаешь. Вы сможете увидеть, как чистят дороги и какой подъезд к дому, как дом держит тепло, где теплопотери, живут ли соседи зимой.

Для собственников хотелось бы отметить, что всегда важно быть в рекламе. Количество показов сейчас меньше, но при этом рынок не останавливается. Покупатели изучают рынок и просматривают объявления и зимой. Причём количество объявлений в этот период всегда меньше, чем весной и, следовательно, меньше конкуренция, больше возможностей быть замеченным, особенно при правильном маркетинге. И возможно ранней весной вам позвонит покупатель, который вас приметил, просматривая объявления перед новым годом.

«Цены на многие объекты завышены»

— Сделки по загородной недвижимости продолжаются. Но, анализируя рынок, мы видим, что 70% объектов неликвидны, а цены на них завышены, — высказывает мнение руководитель отдела продаж Центра Недвижимости «Моя 7я» Дмитрий Кураксин. — Это большая проблема, потому что, когда берешь новый объект в рекламу и общаешься с собственником, то он апеллирует к тем объектам, которые есть на рынке, а они завышены. Объяснить собственнику это непросто и приходится ставить цены чуть выше рынка.

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