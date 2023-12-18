Певицу-путинистку Чичерину накрыла паранойя 14 18.12.2023, 11:45

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Пришлось нанять охранников.

Скандального известная певица-путинистка Юлия Чичерина (бывшая звезда т.н. «русского рока»), которая регулярно развлекает оккупантов на фронте, говорит, что наняла охранников.

Как пишет «Главред», об этом она рассказала в эфире российской пропагандисткой телепередачи.

В припадке всегдашнего своего безумия Чичерина утверждает, что в прошлом году некий американец даже предлагал за голову Чичериной 50 тысяч долларов США.

Певица постоянно проводит концерты на оккупированных территориях, прославляя захватчиков. Неудивительно, что у пропагандистки много недругов. Рассказав о прошлогоднем случае и вознаграждении за ее голову, путинистка добавила, что угроз получает немало. Впрочем, исполнительница верит, что она «на правильном пути».

«Конечно, безопасность у меня работает. Я ведь все еще жива!», – «висельнически» шутит путинистка.

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