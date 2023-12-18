Салат «Селедка под шубой» по-новому: простые уловки, которые сделают блюдо еще вкуснее 2 18.12.2023, 11:48

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Не бойтесь экспериментировать и добавлять в салат новые ингредиенты.

«Селедка под шубой» - один из самых популярных салатов на Новый год. Но даже такое знакомое все блюдо можно улучшить, если знать некоторые уловки, пишет ТСН.

Способов приготовления классического новогоднего салата «Селедка под шубой» существует множество. Кое-кто любит добавлять в блюдо сыр, яблоки или грибы. Но традиционный рецепт содержит только следующие ингредиенты:

• картофель;

• морковь;

• репчатый лук;

• свекла;

• сельдь (желательно пряного рассола).

Предварительно соленую рыбу нужно замочить в молоке или крепком чае. Продукты можно не только тереть на терке, но и нарезать, а затем выкладывать слоями. Нет точной последовательности, но, как правило, сельдь идет нижним слоем, а свекла – верхним.

Однако есть также несколько уловок, которые помогут сделать салат «Селедка под шубой» еще вкуснее и аппетитнее.

Нужно ли класть в «Селедку под шубой» лук, яйца и другие советы

Обычно в салат лук лучше добавить, ведь он является обязательным ингредиентом традиционного рецепта. Но лучше ее перед добавлением замариновать. Тогда ее вкус станет более нежным, сладким и мягким. Чтобы быстро замариновать лук для блюда, нарежьте его кольцами или полукольцами, залейте кипятком, добавьте уксус, соль и сахар. Все кропотливо перемешайте и оставьте на 10 минут. Воду обязательно слейте. На 2 луковицы вам понадобится 2 щепотки соли, 1 столовая ложка уксуса, 0,5 чайной ложки сахара, 200 мл воды.

Многие для салата нарезают вареные овощи (свекла, морковь, картофель) небольшими кубиками, но если натереть их на терке, то вкус блюда станет более мягким, он лучше пропитается майонезом.

Чтобы сделать вкус более интересным, можно добавить яблоки. Однако их нельзя тереть, потому что они тогда пустят слишком много сока. Лучше порезать яблоки кубиками. А еще попробуйте заменить вареную морковь морковью по-корейски, «Селедка под шубой» получится пикантнее.

Вместо селедки в этом салате отлично будет смаковать и другая рыба. В частности, слабосоленый лосось, консервированный тунец, горбуша, семга. Способ приготовления при этом не меняется.

Еще один интересный метод – смешать рыбу с луком и маслом перед тем, как складывать слои. Тогда салат будет более насыщенным и сочным. Подойдет и масло, но его рекомендуется сначала натереть на терке, а затем добавить к сельди.

Не бойтесь экспериментировать и добавлять в салат новые ингредиенты: яйца, консервированный зеленый горошек, маринованные огурцы, квашеную капусту, авокадо, жареные шампиньоны. Они сделают блюдо интересным и менее традиционным.

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