Украинские дроны атаковали авиабазу в Липецкой области 1 18.12.2023, 11:53

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С этого аэродрома наносятся удары по Украине.

В ночь на 17 декабря в Липецкой области России произошли взрывы. Оккупанты сообщили об «успешной» работе противовоздушной обороны и «уничтожении» десятков беспилотников. Однако впоследствии стало известно, что взрывы произошли на территории военной авиабазы. Эту информацию подтвердили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Во время массированной атаки дронов по территории России, взрывы прогремели на территории авиабазы в Липецкой области. Оккупанты заявили, что на военном объекте взорвался «сбитый» беспилотник, и добавили, что «повреждений и пострадавших нет».

Стоит отметить, что на этом объекте, а именно в 4-м Центре боевого применения и переучивания летного состава, оккупанты занимаются обучением летного и инженерно-технического состава, а также разрабатывают методики боевого применения авиационных комплексов.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что с этого аэродрома оккупационная армия РФ атакует украинские города на восточном направлении.

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