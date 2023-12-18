В Беларусь пришла оттепель 5 18.12.2023, 11:56

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Снег растает.

Во вторник погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплый влажный воздух с Атлантики.

На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер днем местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +2..+8°С. В Минске в течение суток +3..+5°С.

20-21 декабря погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Польши, и более прохладные воздушные массы северо-западного происхождения.

В среду на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет 0..+6°С. В Минске +2..+4 ° С.

В четверг — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..+4°С. В Минске в течение суток 0..+2°С.

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