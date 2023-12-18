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На парламентских выборах в Сербии побеждает партия Александра Вучича

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  • 18.12.2023, 12:00
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На парламентских выборах в Сербии побеждает партия Александра Вучича

С огромным перевесом.

Прогрессивная партия Сербии (СНС) набирает большинство голосов на парламентских выборах, прошедших 17 декабря, пишет «Медуза».

Первые результаты обработки бюллетеней и опросы, проведенные Ipsos и CeSID, показывают, что СНС может рассчитывать на 46,2% голосов избирателей, а ее главный соперник — левоцентристский альянс «Сербия против насилия» (СПН) — на 23,2%.

«Это безусловная победа, чему я очень рад», — заявил президент Сербии Александр Вучич, занимавший до июня 2023 года пост председателя СНС.

Прогрессивная партия Сербии была создана в 2008 году. В 2010 году руководство партии подписало соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». С 2012 года Прогрессивная партия Сербии занимает вместе с партнерами по коалиции большинство мест в парламенте.

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