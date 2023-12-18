«А Лукашенко вынесли? Он же еле двигается!» 11 18.12.2023, 12:09

11,830

Как белорусы реагируют на игру диктатора в хоккей.

На выходных команда Лукашенко играла с хоккеистами из Гомельской области. Без сюрпризов — 12:6 в пользу диктатора.

Белорусы в соцсетях активно отреагировали на шоу на льду, обратил внимание сайт Charter97.org. Примечательно, что под видео, которое было опубликовано в TikTok, практические нет комментариев от провластных ботов. Возможно, у них был выходной.

«Команда «Шапито».

«Он умрет на льду».

«Всех в Гаагу».

«Шоу «Дармоеды на льду».

«Прикорытники»

«Вот этой кодле дать лопаты в руки — и на улицу снег чистить, будет польза».

«Позорники».

«А деда вынесли? Он же чуть двигается», — пишут белорусы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».