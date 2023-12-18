«А Лукашенко вынесли? Он же еле двигается!»11
- 18.12.2023, 12:09
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Как белорусы реагируют на игру диктатора в хоккей.
На выходных команда Лукашенко играла с хоккеистами из Гомельской области. Без сюрпризов — 12:6 в пользу диктатора.
Белорусы в соцсетях активно отреагировали на шоу на льду, обратил внимание сайт Charter97.org. Примечательно, что под видео, которое было опубликовано в TikTok, практические нет комментариев от провластных ботов. Возможно, у них был выходной.
«Команда «Шапито».
«Он умрет на льду».
«Всех в Гаагу».
«Шоу «Дармоеды на льду».
«Прикорытники»
«Вот этой кодле дать лопаты в руки — и на улицу снег чистить, будет польза».
«Позорники».
«А деда вынесли? Он же чуть двигается», — пишут белорусы.