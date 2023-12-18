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Самоуничтожился: российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области

  • 18.12.2023, 12:11
  • 3,196
Самоуничтожился: российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области

Есть погибший.

В Белгородской области РФ на противотанковой мине взорвался российский танк Т-80. Танкист погиб, также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 16 декабря, в Валуйском городском округе. В 4 километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области РФ с Украиной, военнослужащий российской оккупационной армии управляя танком Т-80 наехал на мину.

В результате этого боевая машина была полностью уничтожена, танкист погиб, еще один военный ранен.

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