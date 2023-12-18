В Могилеве подросток сказала женщине в магазине, что ее никто любить не будет 6 18.12.2023, 12:13

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Что было дальше?

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 55-летней жительницы Могилева, которая ударила школьницу. Подробности инцидента сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Конфликт между совершеннолетней могилевчанкой и подростком разгорелся в местном магазине. В очереди женщина начала приставать к компании школьниц в возрасте 13−15 лет. Подростки решили уйти. Одна из них на прощание бросила:

— Меня итак будут любить мужчины, а Вас не будут.

После этого женщина вышла из магазина, догнала на улице школьницу и ударила ее. Очевидцы вызвали милицию.

В отношении могилевчанки возбудили уголовное дело за хулиганство.

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