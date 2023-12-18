Под Купянском снайперы ССО уничтожили две группы саперов армии РФ 2 18.12.2023, 12:15

1,910

Детали операции и видео.

Снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показали, как умело уничтожают российских оккупантов на фронте. На Купянском направлении им удалось ликвидировать две саперные группы вражеской армии.

Как сообщает obozrevatel.com, соответствующие кадры опубликовал на своем канале в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Удачная охота произошла у снайперов 8-го отдельного полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

Как отмечается, россияне планировали установить в лесу инженерные заграждения.

Однако украинские снайперы во время ночного наблюдения обнаружили врага и открыли огонь сразу по двум группам оккупантов. Всего было ликвидировано четверо российских военных.

Как отмечается, уничтожение захватчиков произошло на одном из самых опасных участков Купянского направления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».