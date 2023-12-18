На Закарпатье депутат-террорист подорвал белорусского добровольца? 18.12.2023, 12:25

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Появилось новое видео, предшествующее взрыву.

Незадолго до подрыва гранат в здании Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины произошел спор между депутатами и военным, который называет себя белорусом. Соответствующее видео опубликовал 18 декабря журналист Андрей Цаплиенко.

На видео видно, как военный (в ролике он говорит, что сам белорус, но защищает Украину) спорит с другими участниками заседания. Рядом с ним стоит депутат от «Слуги народа» Сергей Батрин, который его поддерживал.

Военный жалуется, что «ничего не меняется на втором году войны», и предупреждает, что «не завидует» тому, что может произойти после возвращения защитников с фронта.

Членов сельсовета, очевидно, возмутил намек. Кто-то из зала спросил: «Стрелять будете в нас?»

На это военный ответил, что не угрожает. В дискуссию вступил депутат Батрин: «Зачем вы минуту стоите и гимн слушаете? Зачем эта минута памяти? Почему вы эти вещи делаете?»

«Возьмите совесть и внесите ее в эту общину, а не создавайте такие концерты. Мы еще не выиграли. На втором году войны вы, бюджетники, получаете зарплату благодаря нам, не будет нас – вас не будет. Работа председателя за премии – это пойти и решить вопрос, [сказать] у нас есть 20 человек, купите нам хотя бы квадрокоптер, ночное видение…» – говорит военный.

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