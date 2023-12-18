Как «Бандитский Петербург» превратился в «путинскую Россию» 3 Виктор Небоженко

18.12.2023, 12:40

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Виктор Небоженко

И подмял под себя всю РФ.

Недавно скончался известный российский журналист и писатель Андрей Константинов, придумавший яркий общественно-политический мем - «Бандитский Петербург», которым гордились бандиты и силовики России. Кроме увлекательного телесериала «Бандитский Петербург» талантливому автору удалось показать, как в России происходили процессы выделения, консолидации и обретения могущества нелегального и преступного «глубинного государства», которое уже 30 лет определяет судьбу России.

Сначала силовики, прежде всего чекисты и полиция, отделились от слаборазвитого российского государства и вошли в плотные противоречивые отношения с набирающей силу преступностью. На следующем этапе союз силовиков и мафии подмял под себя закон, бизнес, гражданское общество и СМИ. Наконец, за последние 20 лет правления их выдвиженца Путина могущественный симбиоз чекистов и мафии подмял под себя всю живую Россию.

Так постепенно и незаметно «Бандитский Петербург» превратился в «путинскую Россию», которая уткнулась в пределы своего саморазвития и вынуждена была «искать счастья» на стороне, за пределами России. «Путинская Россия» начала нелепую войну с Украиной и вступила в конфликт со всем Западом за признание себя равными в международном сообществе.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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