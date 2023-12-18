Головченко попросил Мишустина вернуть шоколадных зайцев 10 18.12.2023, 12:41

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Просьбу мотивировал воспоминанием из своего детства.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. И во время визита на кондитерскую фабрику, сидя за столом со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, внес неожиданное предложение.

Головченко поделился воспоминанием из своего детства:

— Я хорошо помню советское время. Под Новый год родители мои, моих приятелей, кто работал на важных предприятиях, ездили в Москву. Здесь были союзные министерства, кто-то фонды выбивал на следующий год, кто-то план закрывал, разные вопросы решали. Обратно приезжали с подарочками под елочку. У меня лично один из самых запоминающихся новогодних подарков были шоколадные зайцы. Бабаевской фабрики в цветной фольге. Это был страшный дефицит. И мечтой каждого мальчика и девочки было – получить такого шоколадного зайца. Я сегодня спросил, есть ли они здесь, мне сказали, что сняты с производства.

Белорусский премьер-министр попросил Мишустина возродить производство «советских» шоколадных зайцев «как отличной традиции Бабаевской фабрики».

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