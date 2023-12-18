Депутат Госдумы и генерал ФСБ заявили, что России объявили войну рептилоиды 10 18.12.2023, 12:49

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Конспирологическую статью опубликовал научный журнал.

В журнале «Юридическая наука: история и современности» вышла обширная статья депутата Госдумы РФ Игоря Ананских, доктора юрнаук Николая Литвинова, главного научного сотрудника Юридического института в Петербурге Михаила Сальникова, генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Миронова, пишет The Moscow Times.

В издании, которое аккредитовано в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и входит в перечень ВАК, творческий коллектив утверждает, что земля столкнулась с нашестием инопланетного разума. Авторы ссылаются на популярную конспирологическую теорию о рептилоидах (рептоидах) и утверждают, что те вовлечены в мировой заговор против России. «Человекоподобные биороботы <…> появились десятки тысяч лет назад» из праха земного и с помощью космических генных технологий распространяют войну, убийства, революции, педофилию, людоедство, наркоманию, а в перспективе планируют уничтожить Землю, говорится в статье. Визуально такую тварь от людей не отличить, но гены на 99% отличаются, подчеркивают авторы.

По их мнению, тайные структуры рептоидов (рептилоидов), о которых рассказал офицер американской разведки Джон Колеман в книге «Комитет 300», якобы ведут борьбу за передачу власти на Земле представителям своей космической цивилизации, и для этого, как утверждается в статье, «им надо уничтожить русское население России».

Чтобы этого не произошло, государству следует обратить больше внимания на интимную жизни россиян, полагают авторы материала. Они утверждают, что Бог живет в женской матке, а генам женщин грозит опасность — вредит секс с иностранцами, особенно «с неграми». «Тайные структуры Запада сформулировали задачу разрушить ореол таинственности русской Женщины», — говорится в статье.

Авторы приходят к другим нетривиальным выводам: например, о том, что демократия породила оральный секс, но он вреден из-за риска рака; стриптиз нужно запретить за связь с сатанизмом, а браки — разрешить только непорочным женщинам.

В беседе в изданием «Агентство» Ананских сказал, что направит инициативы из этого текста в Госдуму: «Нужно в этом направлении двигаться, и достаточно оперативно».

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