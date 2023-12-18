Россия нарастила военное присутствие в Беларуси

Россия нарастила военное присутствие в Беларуси3
- 18.12.2023, 12:51
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Американские аналитики раскрыли детали.
Россия усилила свою военную группировку на территории Беларуси. В частности, при поддержке Москвы было развернуто несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.
Об этом сообщают американские аналитики в отчете ISW со ссылкой на информацию, обнародованную украинским военным обозревателем Константином Машовцем в воскресенье, 17 декабря. Тот утверждал, что белорусские военные развернули масштабную военную группировку на просторах двух областей.
По словам эксперта, в Беларуси развернули:
десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле Ужово и южнее Пинска Брестской области;
два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;
парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады близ Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;
тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;
реактивную артиллерийской батареи 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.
Машовец уточнил, что группировка включает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны.