Россия нарастила военное присутствие в Беларуси 3 18.12.2023, 12:51

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Американские аналитики раскрыли детали.

Россия усилила свою военную группировку на территории Беларуси. В частности, при поддержке Москвы было развернуто несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

Об этом сообщают американские аналитики в отчете ISW со ссылкой на информацию, обнародованную украинским военным обозревателем Константином Машовцем в воскресенье, 17 декабря. Тот утверждал, что белорусские военные развернули масштабную военную группировку на просторах двух областей.

По словам эксперта, в Беларуси развернули:

десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле Ужово и южнее Пинска Брестской области;

два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;

парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады близ Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;

тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;

реактивную артиллерийской батареи 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.

Машовец уточнил, что группировка включает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны.

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