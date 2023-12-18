На «Нафтане» начался саботаж? 1 18.12.2023, 13:10

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КГБ ищет «диверсантов».

КГБ несколько недель «роет землю» в Новополоцке, где проверяет рабочих «Нафтана» на причастность к саботажу и снижению качества продукции, пишет читатель сайта Charter97.org.

«Первые задержания там прошли после взрыва на Байкало-Амурской магистрали. Тогда по подозрению в совершении диверсии задержали Сергея Еремеева, ранее работавшего на предприятии.

Сейчас лукашисты пытаются установить связь между Еремеевым и резким снижением качества продукции «Нафтана», предназначенной на экспорт. Речь идет о солярке для нужд армии РФ, а также топливе для реактивных двигателей, поставляемом в Россию.

КГБ анализирует информацию о работе глубоко законспирированной подпольной группы», — пишет читатель.

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