Жители Жодино вновь стоят в очередях на маршрутку из Минска
- 18.12.2023, 13:16
Несмотря на предыдущие обращения и жалобы, проблема остается актуальной.
В прошедшую субботу, 16 декабря, жодинцы вновь столкнулись с трудностями при попытке добраться до дома из столицы. Фотографию очереди у станции метро «Восток» сделали горожане около 18.30, снимок опубликован в паблике «Жодино Онлайн».
Горожане говорят:
— Скоро предпраздничные дни, желающих побывать в Минске и уехать в Жодино будет больше. Ситуация требует внимания для обеспечения комфортной и более эффективной транспортной инфраструктуры для жителей Жодино.
Напомним, в начале сентября появилось видео с очередями на маршрутки в Жодино и Борисов, в которых — десятки пассажиров.
С 23 сентября на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск» по пятницам, субботам и воскресеньям увеличили количество автобусов большой вместимости. Также по субботам обещали увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения между рейсами.
Кроме того, «Миноблавтотранс» планировал запустить интернет-продажу билетов на маршрутах Минск – Борисов и Минск – Жодино.