Жители Жодино вновь стоят в очередях на маршрутку из Минска 18.12.2023, 13:16

Несмотря на предыдущие обращения и жалобы, проблема остается актуальной.

В прошедшую субботу, 16 декабря, жодинцы вновь столкнулись с трудностями при попытке добраться до дома из столицы. Фотографию очереди у станции метро «Восток» сделали горожане около 18.30, снимок опубликован в паблике «Жодино Онлайн».

Горожане говорят:

— Скоро предпраздничные дни, желающих побывать в Минске и уехать в Жодино будет больше. Ситуация требует внимания для обеспечения комфортной и более эффективной транспортной инфраструктуры для жителей Жодино.

Напомним, в начале сентября появилось видео с очередями на маршрутки в Жодино и Борисов, в которых — десятки пассажиров.

С 23 сентября на междугородном маршруте №500Э «Борисов — Минск» по пятницам, субботам и воскресеньям увеличили количество автобусов большой вместимости. Также по субботам обещали увеличить количество рейсов и уменьшить интервал движения между рейсами.

Кроме того, «Миноблавтотранс» планировал запустить интернет-продажу билетов на маршрутах Минск – Борисов и Минск – Жодино.

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