Российский мобилизованный — Кремлю: Идите на фронт сами и умрите сами 2 18.12.2023, 13:15

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Жесткое обращение военного.

В канале «Путь домой» жены российских военных опубликовали обращение мужчины, которое представляется Александром и утверждает, что он мобилизован, служит штурмовиком с января, сейчас в отпуске.

На видео он рассказывает о плохом состоянии здоровья мобилизованных, невыносимых условиях на фронте, а также о том, что он и другие военные хотят заключения мира и прекращения войны.

«Владимир Владимирович, до чего вы людей довели. У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери «денацификация» и «демилитаризация»? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно. Или идите на фронт сами и умрите сами», — добавляют авторы канала к видео.

14 декабря прошла первая с начала полномасштабного вторжения прямая линия Путина. Согласно исследованиям, самым ожидаемым от россиян был вопрос, когда закончится война. Однако во время эфира такого Путину не задавали.

«Путь домой» — движение родственников мобилизованных россиян. Они добиваются возвращения своих близких с фронта, но выступают они не против так называемой «СВО», а только против бессрочной мобилизации. Сейчас они испытывают значительное давление российских властей.

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