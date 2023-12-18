Кремль взялся за алкоголиков Андрей Окунь

18.12.2023, 13:22

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Медведеву и Захаровой приготовиться?

Правительство России утвердило концепцию, по которой к 2030 году заставит россиян меньше пить алкоголя. Цель не грандиозная, но ощутимая — чиновники из Минздрава хотят, чтобы уровень потребления этанола снизился с нынешних 8,9 литров (вполне неплохих в сравнении с миром) до 7,8.

Проблема тут только одна. Российская власть уже неоднократно доказывала, что не умеет использовать «мягкую» силу. Все правые радикалы, которых путинский режим долгое время подкармливал в Европе, весь нефтегазовый шантаж — ничего не дало нужных результатов в неумелых руках. Единственный понятный ей способ — бить всех несогласных по голове дубиной.

Какую дубину путинский режим может расчехлить, чтобы помочь населению меньше пить? Помните, летом много говорили о цифровом рубле, своего рода анти-критовалюте, о которой давно мечтает Центробанк. Цифровой рубль легко отслеживать, легко «верифицировать» (узнавать, кто и когда им расплатился). Да его даже можно программировать, накладывая ограничения на определённые покупки.

Вот, например, перечислили вам на работе 40 тысяч цифровых рублей в качестве зарплаты, а внутри программного кода этих зарплатных рубликов уже внесены ограничения. Вся сумма распределена за вас — государство уже решило, сколько и где вы сможете тратить. И вот получается, что из 40 кровно заработанных тыщ, на алкоголь вы сможете потратить только одну, потому что Центробанк постарался, откликнувшись на призыв Минздрава, заботиться о здоровье граждан.

Эта власть других способов не знает, а нужная дубина всегда найдётся, независимо от времени. Хоть ядерная, хоть цифровая.

Андрей Окунь, Telegram

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