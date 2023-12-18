Холодный душ для Путина Виталий Портников

18.12.2023, 13:40

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Украина возвращается домой.

Решение саммита Европейского союза начать переговоры с Украиной и Молдовой относительно их присоединения к ЕС является своеобразным «прологом» к настоящему историческому событию — самому вступлению Украины в ЕС

Когда это вступление состоится, можно будет сказать, что оно завершает ряд важных событий ХХ-ХХI веков, которые суммарно должны вернуть Украину домой.

Первым из этих событий можно считать провозглашение независимости Украинской Народной Республики (УНР) с последующим декларированием объединения украинских исторических земель.

Появление независимой Украины повлекло и создание Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако большевистская оккупация Украины привела к гибели и государства, и автокефальной церкви. А когда советские войска пришли на запад Украины, была запрещена и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

Разрушение и крах коммунистического режима, при активном участии украинцев, создал возможности для провозглашения независимой Украины, восстановления УГКЦ и провозглашения Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ, что способствовало еще одному историческому событию — томосу от Вселенского патриарха о создании поместной церкви в Украине.

И вот теперь, на фоне жестокой войны с Россией, начинаются переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу.

С января 1654 года по ноябрь 1917-го события разворачивались в обратном направлении. Из Европы украинцы направлялись к трону московского царя, в «объятия» жестокой и лживой деспотии, которая меняла названия и лица своих тиранов, но никогда не изменила самого главного — искренней и нескрываемой ненависти ко всему украинскому.

Буквально с первых дней после Переяславской рады уничтожались украинские самоуправленческие традиции, репрессировался язык и культура, оговаривалась история.

В конце XVII века древняя Киевская митрополия стала частью подвластной царям (а впоследствии и генеральным секретарям) московской церкви и превратилась в инструмент русификации и деградации общественной жизни (чего скрывать, в своем современном варианте УПЦ (МП) этот инструмент успешно используется и сегодня).

Казалось, Российская империя окончательно победила украинцев и убедила их, что Европы здесь никогда не было. Но, как видим, это только казалось.

Конечно, Россия — не та страна, которая легко отказывается от захваченного. В день, когда европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой, Владимир Путин провел резонансную «прямую линию» — первое такое пропагандистское мероприятие с 24 февраля 2022 года.

Российский руководитель в очередной раз дал понять, что готов к долгой и изнурительной войне с Украиной и не отказывается от тех условий капитуляции, которые были выдвинуты, чтобы облегчить окончательную оккупацию Украины российскими войсками. Было очевидно, что Путин не верит в дальнейшую поддержку Украины цивилизованным миром и поэтому для него и его окружения решение саммита в Брюсселе стало настоящим холодным душем.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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