Дошло до конфликта: в Минске парень попросил в кафе для своей девушки детское меню 18 18.12.2023, 13:47

7,036

Минчанин оставил запись в книге жалоб.

Егор из Минска вместе с девушкой зашел в кафе и попросил для нее детское меню: «Девушка миниатюрная, ест маленькие порции. Но в кафе выдавать детское меню нам не хотели. Хочется узнать, насколько это правомерно», — спросил молодой человек в onliner.by.

Егор не скрывает, что его разговор с администратором кафе дошел до конфликта. Администратор объясняла, что в заведении приносят меню только гостям с детьми, это регламентируется внутренним распоряжением. Егор же настаивал, чтобы ему принесли и показали это распоряжение, но он ничего не получил.

«Потом я достал телефон и сказал: хочу, чтобы администратор мне на камеру сказала, что они не выдают детское меню из-за какого-то своего внутреннего распоряжения. После этих моих слов она не то чтобы швырнула мне это детское меню — отдала с пренебрежением и ушла. Нам с девушкой оставаться в кафе не хотелось, мы ушли». На прощание парень оставил запись в книге жалоб.

После этого Егор с девушкой пошли в другую кофейню и увидели в меню детский капучино.«Я спросил у работниц, продадут ли мне детский капучино, если я уже не ребенок. Они ответили, что, конечно, продадут и им не важно, есть ли со мной ребенок», — рассказал молодой человек.

Версия кафе

Журналисты попросили работников кафе прокомментировать ситуацию. В устном разговоре нам сказали, что детское меню — это спецпредложение, которое действует на определенных условиях. А именно — его приносят за столики гостей, где есть дети. Также к спецпредложению относится обеденное меню (оно действует только в определенные часы), акция «2 пиццы по цене 1» (действует только по вторникам).

В письменном ответе от кафе содержалась следующая информация: «Детское меню гостю предоставили. Возможно, в момент первоначального обращения гостя детского меню не было в наличии у официанта, так как у нас в ресторане на тот момент было много маленьких гостей либо были еще какие-то сложности с предоставлением его. Детское меню при повторном обращении было предоставлено, но гость сам отказался делать по нему заказ, что также он указал в своем замечании».

Детское меню только для детей? Отвечает юрист

Специалист по правам потребителей, юрист Иван Райкевич говорит, что кафе было обязано предоставить детское меню хотя бы для ознакомления, поскольку изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую достоверную информацию о предлагаемых товарах (работал, услугах). Это прописано в законе о защите прав потребителей, а именно в пп. 1.2 п. 1 ст. 5.

Тем не менее у кафе есть возможность отдельно урегулировать вопрос о реализации блюд из детского меню. Например, оформить их как акционные блюда. Но, говорит юрист, акции нужно оформлять, и, если это сделать неправильно, вопросы могут появиться у контролирующих органов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».