Власти хотят ограничить переводы за границу 4 18.12.2023, 13:56

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И ссылаются на опыт РФ.

В Беларуси хотят ввести ограничения по некоторым переводам за границу. Речь о переводах в пользу иностранных организаторов азартных игр. Для этого в течение 2024 года намерены разработать специальный указ Лукашенко. Об этом стало известно из обоснований Национального центра законодательства и правовых исследований, в которых говорится о необходимости разработать новшества, пишет «Зеркало».

Чиновники хотят ввести для белорусских банков и небанковских кредитно-финансовых организаций запрет на прием платежей физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр. Как сообщается, это намерены сделать после того, как Министерство по налогам и сборам в 2022 году провело специальный мониторинг.

Власти ссылаются на опыт России, где ограничили возможность денежных переводов по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов незаконных лотерей или азартных игр. В России ведут список доменных имен и страниц в интернете, которые являются нелегальными операторами азартных игр и лотерей.

Также чиновники хотят откорректировать требование для организаторов азартных игр собирать, хранить, регистрировать внешний IP-адрес устройства, с которого человек принимал участие в азартной игре.

Также чиновники хотят откорректировать список видов азартных игр, которые разрешены для проведения на территории Беларуси, и изменить процесс идентификации и аутентификации посетителей виртуальных игорных заведений.

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