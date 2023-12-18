ЦАХАЛ обнаружил «сокровище» в доме террориста ХАМАСа 18.12.2023, 14:10

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Невероятная находка была обнаружена в городе Джебалия.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а именно бойцы многопрофильного подразделения, которыми командовала боевая группа 551 бригады, в ходе обыска в доме одного из боевиков террористической организации ХАМАС обнаружили 5 миллионов шекелей (примерно 1,4 миллиона долларов), спрятанных в чемоданах.

Об этом сообщает «7 канал».

Так, невероятная находка была обнаружена в городе Джебалия, который находится на территории Сектора Газа. Также помимо израильской валюты в жилище боевика ХАМАСа нашли большое количество оружия. В то же время боевая группа 646-й бригады провела атаку на террористическую инфраструктуру, где было обнаружено обширное вооружение, включая взрывчатку, боевую технику и РПГ. В рамках этой операции был найден подвал, в котором был замаскирован склад минометов и боеприпасов. Кроме того, были выявлены и уничтожены пусковые шахты туннелей, а также ямы.

Отмечается, что за последние 24 часа военные ЦАХАЛа провели более 150 атак на объекты террористов в Секторе Газа, использовав воздушные, морские и наземные силы. В районе Хан-Юниса террористическая ячейка была уничтожена в результате атаки с ударного вертолета. Также в Хан-Юнисе в ходе операции боевой группы 4-й бригады обнаружен снайпер ХАМАСа, находившийся в здании. Он также был уничтожен во время воздушной атаки.

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