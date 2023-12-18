«Что бы хунта не делала, победа будет за нами!» 3 18.12.2023, 14:15

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Где белорусы находят силы идти вперед в условиях оруэлловской действительности.

Осенью этого года один из старейших информационно-политических сайтов белорусского интернета «Хартия’97» отметил свое 25-летие.

11 сентября 1998 года на Сharter97.org пришли первые посетители. С тех пор в течение 25 лет «Хартия’97» была в самом центре важнейших для Беларуси событий, одной из первых каждый день сообщая своим читателям правду о происходящем в стране.

Белорусы поздравляют сайт Charter97.org с юбилеем:

«Я очень благодарен своей приятельнице, которая еще в 2003-м году познакомила меня с «Хартией»! Спасибо, что не стесняетесь, в отличие от других т.н. «демократических СМИ», называть вещи своими именами. Спасибо, что не «играете в журналистику», не играете «в поддавки», не делаете вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза», не прогибаетесь, а делаете свою работу честно и на совесть. Просто спасибо за правду. И за то, что вы есть с нами все эти годы!»

«Иногда только «Хартия» дает силы жить ради светлого будущего своих детей и страны. Спасибо! Очень грустно, что многих из подписантов создания Хартии уже нет в живых по вине шкловского урода. И очень плохо, что по нему еще не заведено уголовное дело и не выдан ордер на арест. Верю только Хартии. А все эти блогеры, типа Латушек, Тихановских, КС и прочих — это ширма для плохих дел».

«Прочитала биографию нашей «Хартии’97», посмотрела фото.... А ведь это и моя биография, с этим замечательным сайтом прошла вся моя молодость. Мы шли нога в ногу, а силы, чтобы идти вперед в этой оруэлловской действительности, во многом мне давала «Хартия’97». Была и остается единственной отдушиной, такой близкой и родной».

«С юбилеем, уважаемая «Хартия’97»! Благодаря Вам мы получаем достоверную информацию и можем в комментариях выразить свое отношение к происходящим событиям. Как бы хунта не свирепствовала, победа будет за нами! Жыве Беларусь!!!»

«Каманда сайту Хартыя'97 прайшла вялікі шлях да Свабоды за час дыктатуры, ўстаноўленай у краіне з 1996 году, згубіўшы, нажаль, на гэтым шляху заснавальніка сайту Алега Бебеніна! У 1997 року, 31 траўня, ў Менску быў задушаны пратэст, а сотні пратэстоўцаў апынуліся ў «РАУС» і «тюрьмах», у якіх каты з'дзекваліся ня горш чым у 2020м!

Тое быў пачатак адкрытнага генацыду народу і пачатак нашага шляху да Свабоды! Веру, Украіна, дзе б'юцца й нашыя хлопцы, скончыць гэту страшную вайну Перамогай, ліц'віны стануць свабоднымі, а сайт «Хартыя’97» з чэснай, таленавітай, бяскампраміснай рэдактаркай Наталляй Радзінай і камандай вернуцца на Айчыну!»

«Нас, «хартийцев», миллионы».

«Зараз «ХАРТЫЯ» — гэта тое самае, што мы слухалі ў канцы 70-х і ў 80-х: «Голас Амерікі», «Нямецкую хвалю», «Бібісі» з Севам Наўгародцавым на нашых беларускіх прыемніках і «ВЭФах». Толькі там маглі слухаць усю праўду аб нашым жыцці ў СССР».

«I сапраўды, гэта былi незабыўныя часы. Хартыя крочыла ў народныя масы i несла словы праўды. Зараз мы крочым разам з «Хартыяй’97» i робiм справы. I справы могуць быць самыя розныя, можа, не самыя гучныя, але калi мы сталi вiтацца i размауляць на сваей роднай мове, гэта ўжо вынiк на нашу перамогу над цемрай», — пишут наши читатели.

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