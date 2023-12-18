«Россия нас кинула!»: предатели Украины устроили истерику в оккупации 9 18.12.2023, 14:27

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Дошло до протестов.

На временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей нарастает «взрывоопасная ситуация». Так называют происходящее местные жители, ставшие на сторону страны-агрессора. Гражданские уже выходят на митинги, а добровольно вступившие в армию оккупантов пытаются вырваться из ловушки.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZ.UA.

«Распилили» Мариуполь

Если в самом начале оккупации местные жители боялись сказать хоть слово, то теперь, по их же признанию, уже «дошли до ручки» и даже осмелились митинговать. Речь сейчас о пророссийски настроенном населении.

Рекордсменом по протестам стал истерзанный Мариуполь. В этом городе в декабре уже прошла серия митингов обманутых жителей, которые обнаружили, что обещанные условия предоставления им квартир вместо разрушенных, мягко говоря, не соблюдаются.

Выяснилось, что оккупационная власть «забила« на все свои обещания. Мало того, что потерявших жилье в результате российских бомбардировок не будут вселять в дома, возведенные на том же месте, а метраж нового жилья будет на порядок меньше прежнего, так еще и в некоторых новостроях положенные местным квартиры уже кому-то… продали.

Пророссийские мариупольцы, поддавшиеся на сладкие обещания оккупантов, остались ни с чем. А их плакаты с надписями «Добро пожаловать, пособники коррупции и беззакония!», «Местных выгоняй – ипотеку оформляй!», «Это был мой дом!», «Своих не бросаем – своих обираем!» и «Праздник на костях» российскую «власть» нисколько не волнуют. Потому что «распил» в приоритете.

«Сталина на вас нету!»

Еще одна «зрада» подстерегла жителей оккупированной части Донбасса, которые гнались за российским гражданством, вот только сами воевать не собирались.

Оккупационная власть поступила по-хитрому: для получения паспорта РФ в военкомат идти не надо, а вот после выдачи «документа» дают направление, чтобы стали на воинский учет. Но этого все же можно избежать. А вот загранпаспорт РФ можно получить, только предъявив печать местного военкомата.

Не менее возмущены местные жители «письмами счастья», которыми называют повестки. Причем сейчас их рассылают массово в разных населенных пунктах на оккупированной территории. Указана и причина: для «отбора на военную службу по контракту». Несмотря на то что российская власть неоднократно отрицала необходимость в новой волне мобилизации, фактически она продолжается с 2022 года. Только теперь как россиян, так и жителей оккупированной территории вынуждают подписывать контракты.

Под одним из постов Telegram-канала, посвященного мобилизации в «ДНР», ситуацию описал житель Новоазовского района. По его словам, он отказался добровольно идти воевать, на что услышал: «Сталина на вас нету!» – мол, «при нем всех мужиков выгребали». Тем не менее этому местному жителю пока повезло не стать пушечным мясом – в отличие от других его земляков.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все на оккупированной территории сплошь предатели и коллаборанты – есть и заложники ситуации, в силу разных причин вынужденные там оставаться.

Денег нет, но вы держитесь

Самые болезненные темы для коллаборантов и предателей Украины на оккупированной территории так или иначе касаются войны.

Воюющие против Украины еще с 2022 года безуспешно ждут демобилизации, которая им не светит. Не отпускают из «армии» и тех, кому исполнилось 50 лет, несмотря на обещания российской власти. В оккупационных пабликах жены, матери и сестры «военнослужащих Л/ДНР» жалуются на «местных командиров, которым плевать на распоряжения МО РФ». Некоторые, правда, уже начали догадываться, что такая ситуация – по команде свыше.

Родственницы оккупантов говорят, что после 31 декабря 2022 года их мужья были уволены из военных частей «ДНР» и «ЛНР», а затем переведены в в/ч ВС РФ. Однако «почему-то» российские законы на Донбассе до сих пор не действуют.

«Как люди, которые в ходе референдумов выразили свое желание присоединиться к Российской Федерации, мы требуем, чтобы на нас также распространялись законы страны», – цинично заявили жены и матери вояк, расписавшись еще и в собственном предательстве.

Еще «лучше» тем жителями Донбасса, которые, воюя против Украины, остались инвалидами. Часть из них месяцами лежат в обшарпанных гостиницах – не получив ни обещанных протезов, ни компенсации в три миллиона рублей (по курсу НБУ это чуть более 1,2 млн гривен).

Не могут получить компенсацию за свои ранения не только предатели Украины, но и их близкие за гибель родственника на войне.

Но так называемая прокуратура «ДНР» на возмущенное обращение прямо заявила: нет финансирования.

Тем временем «ветераны боевых действий в ЛНР» постят видео со слезными рассказами о том, что их никто не уважает, а пенсия за «заслуги» «всего-навсего 7 тысяч рублей» – это примерно 2 100 гривен, на которые, конечно же, «невозможно прожить».

Сейчас на Z-пабликах сотни возмущенных комментариев сложившейся ситуации, самый мягкий из которых – «Россия нас кинула!». Удивительно, что прозревать начали только сейчас.

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