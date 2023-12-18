По Борисову парадом пройдут более 100 Дедов Морозов и Снегурочек 4 18.12.2023, 14:36

Шествие новогодних сказочных персонажей организуют 23 декабря.

23 декабря в Борисове пройдет шествие новогодних сказочных персонажей. Планируется, что в нем примут участие более ста Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает «Минская правда».

Парад начнется от Дворца культуры имени М. Горького. Сказочные персонажи направятся к центральной площади, где зажгут главную городскую елку.

После этого на площади пройдут праздничные гулянья с развлекательной программой. Также будет работать новогодняя ярмарка.

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