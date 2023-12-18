закрыть
18 декабря 2023, понедельник, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По Борисову парадом пройдут более 100 Дедов Морозов и Снегурочек

4
  • 18.12.2023, 14:36
По Борисову парадом пройдут более 100 Дедов Морозов и Снегурочек

Шествие новогодних сказочных персонажей организуют 23 декабря.

23 декабря в Борисове пройдет шествие новогодних сказочных персонажей. Планируется, что в нем примут участие более ста Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает «Минская правда».

Парад начнется от Дворца культуры имени М. Горького. Сказочные персонажи направятся к центральной площади, где зажгут главную городскую елку.

После этого на площади пройдут праздничные гулянья с развлекательной программой. Также будет работать новогодняя ярмарка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип