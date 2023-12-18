Украинские пограничники обратили в бегство две разведывательные группы РФ 1 18.12.2023, 14:43

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Сражение произошло в Харьковской области.

Украинские пограничные отряды разоблачили и отогнали от границы в Харьковской области две диверсионно-разведывательные группы РФ. Об этом 18 декабря в эфире общенационального марафона на канале «Ми – Україна» рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Несколько дней назад были разоблачены две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области. К счастью, вовремя отреагировали наши военнослужащие: обнаружили движение, открыли по ним огонь и они отошли за линию государственной границы. Всеми своими действиями враг пытается показывать свое преимущество на этом направлении, но одна из их основных задач – чтобы Украина держала часть сил на границе с РФ, чтобы мы не могли перебросить военных на направления, где идут полномасштабные боевые действия», – сказал Демченко.

По его словам, угроза от российских ДРГ остается также по направлениям Черниговской и Сумской областей и вблизи Бахмута Донецкой области.

«В последние дни наиболее активно российские войска штурмовали позиции пограничников на бахмутском направлении. К счастью, все их попытки захватить позиции отразили. Наши ребята активно используют и минометы, и артиллерию, чтобы отбивать атаки и наносить удары», – добавил он.

Спикер Госпогранслужбы Украины сообщил, что на прошлой неделе подразделения пограничников уничтожили один танк РФ, три бронированные машины.

«Более 20 оккупантов было уничтожено, часть получили ранения. Мобильные огневые группы в течение прошлой недели уничтожили четыре Shahed. Дополнительно приземлили 12 российских беспилотников», – добавил Демченко.

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