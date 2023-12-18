Войска РФ понесли рекордные потери в живой силе за неделю 18.12.2023, 14:58

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Озвучены цифры.

Российские оккупационные войска понесли рекордные потери за прошедшую неделю. Украинские защитники с 11 по 17 декабря уничтожили 7250 захватчиков, а также вооружение и военную технику врага.

Об этом говорит статистика на портале russian-casualties.in.ua. В частности, потери среди личного состава вражеской армии стали рекордными за все время полномасштабного вторжения РФ – с 24 февраля 2022 года.

В целом за прошлую неделю украинские защитники уничтожили:

• 7310 захватчиков;

• 128 танков;

• 192 ББМ;

• 105 артиллерийских систем;

• 7 реактивных систем залпового огня;

• 5 средств ПВО;

• 136 БПЛА;

• 24 ракеты;

• 186 единиц автотехники;

• 30 единиц специальной техники.

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