Войска РФ понесли рекордные потери в живой силе за неделю
- 18.12.2023, 14:58
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Озвучены цифры.
Российские оккупационные войска понесли рекордные потери за прошедшую неделю. Украинские защитники с 11 по 17 декабря уничтожили 7250 захватчиков, а также вооружение и военную технику врага.
Об этом говорит статистика на портале russian-casualties.in.ua. В частности, потери среди личного состава вражеской армии стали рекордными за все время полномасштабного вторжения РФ – с 24 февраля 2022 года.
В целом за прошлую неделю украинские защитники уничтожили:
• 7310 захватчиков;
• 128 танков;
• 192 ББМ;
• 105 артиллерийских систем;
• 7 реактивных систем залпового огня;
• 5 средств ПВО;
• 136 БПЛА;
• 24 ракеты;
• 186 единиц автотехники;
• 30 единиц специальной техники.