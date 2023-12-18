Отнюдь не трынь-трава Михаил Пастухов

18.12.2023, 15:15

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Путин серьезно подставился.

Мне кажется, что Кремль несколько поверхностно подошел к вопросу о выборах на оккупированных территориях, недооценив глубину и многослойность проблемы. Дело не в том, что это ставит вопрос о легитимности выборов и, как следствие, о легитимности Путина, в общем плане, – на это всем наплевать, - а в том, что оно ставит вопрос об этой легитимности в весьма специфическом, сугубо формальном разрезе.

У каждой палки есть два конца (ближний и дальний), но сначала виден только один, который ближе к руке, а наличие второго обнаруживается только после того, как произойдет его касание со лбом или другим местом (в зависимости от траектории). Решение провести выборы Путина на оккупированных территориях Украины – смелое и патриотичное. Это близкий и очевидный конец (палки). Такое решение поднимет эмоциональный настрой у части жителей самих оккупированных территорий и у какой-то части обывательской массы (в той мере, в которой она успеет сосредоточить на этой новости свое внимание).

Только непонятно, что это дает Путину, если электоральный процесс уже полностью под контролем, и результат заранее известен и вообще никак не зависит от голосования? А вот напакостить может будь здоров как, именно потому, что является чисто ФОРМАЛЬНЫМ, то есть юридически безупречным, не требующим сложной оценки, а поэтому легко применимым и легко продвигаемым поводом для полной делегитимизации (обнуления) итогов президентских выборов в России на Западе.

Можно, конечно, спеть песенку зайцев из «Бриллиантовой руки» - а нам трын-трава. Но суета вокруг решения МУС об аресте Путина с последовавшими за ним судорожными попытками вернуть хотя бы часть детей назад в Украину показывает, что отнюдь не все им трын-трава. А это именно такой же кейс, где есть возможность зацепиться за букву международного права. То есть ребята Кириенко повелись на хайп, но, как часто бывает, не додумали до конца. Пиар – дело хорошее, но в этом случае, похоже, овчинка выделки не стоит. Гений был старый российский посол в Украине: никогда такого не было, и вот опять.

Михаил Пастухов, Telegram

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