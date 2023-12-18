Минск свяжет прямой рейс с тропическим курортом в Китае 18.12.2023, 15:27

Цены там не выше, чем в Турции и Египте.

В Минске 18 декабря презентовали прямой авиарейс, который свяжет белорусскую столицу с китайским островом Хайнань, сообщил Республиканский союз туроператоров.

Старт регулярного рейса Санья — Минск запланирован предположительно на 16-20 января следующего года. Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Туристов на курорт будет доставлять борт Аэробус А330 авиакомпании Beijing Capital Airlines.

Хайнань — самый южный остров в Китае, курортная столица страны. Рейс, по мнению операторов, будет пользоваться спросом у туристов.

Виза для посещения Хайнаня белорусам не требуется: до 30 дней подряд можно спокойно находиться на острове без каких-либо туристических документов. Причем в течение года можно посещать курорт без визы трижды.

В октябре Onliner писал, что цены на отдых на китайском курорте сопоставимы с привычными нам Египтом и Турцией. По данным сайта Turmarket.by, самый бюджетный отдых на семь ночей в трехзвездочной гостинице на острове Хайнань обойдется в 4160 рублей на двоих с завтраком. Вылет — 8 января.

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