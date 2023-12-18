18 офицеров и не только: ВСУ уничтожили элитную бригаду морпехов РФ 1 18.12.2023, 15:30

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Черные дни для «черных беретов».

Потери элитной 155-й бригады морской пехоты российских оккупантов на войне в Украине могут превышать 1450 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это составляет до половины штатной численности бригады.

BBC совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров удалось установить имена 234 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, ликвидированных в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

При этом установленная цифра потерь бригады в Украине включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского края, СМИ, соцсетях, и чье место службы смогли подтвердить. Реальное число уничтоженных в Украине «черных беретов» 155-й бригады может быть в два раза выше — то есть около 470 человек.

Отмечается, что среди погибших — 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов. В списке подтвержденных потерь числятся: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты.

Авторы пишут, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й бригады морской пехоты, но места службы других уничтоженных установить не удалось.

В то же время число тяжелораненых солдат 155-й бригады достоверно установить невозможно, поэтому при подсчете этой категории авторы опирались на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По некоторым данным, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й бригаде может составлять примерно 940 человек.

На основе публикаций родственников в соцсетях также известны имена 42 военнослужащих бригады, пропавших без вести. Следовательно, даже по наиболее консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненных и пропавших без вести. По оценке западных аналитиков, на начало вторжения численность 155-й бригады составляла три тысячи человек.

По оценке экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать морпехам и десантникам.

Сообщается, что оккупанты из 155-й бригады морской пехоты участвовали в боях с первых дней вторжения в Украину. «Черные береты» бригады понесли существенные потери в ходе боев в Киевской области. При этом они также опозорились участием в совершении военных преступлений в Буче.

Однако наибольшие потери бригада понесла в ходе нескольких попыток наступления на Угледар Донецкой области, начиная с осени 2022 года. Серьезными потерями для бригады завершилась и предыдущая попытка наступления на Угледар и соседнюю с ним деревню Павловка в ноябре прошлого года, где бригада могла потерять около 50% всей своей техники и до 300 человек уничтоженными и пропавшими без вести.

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