Бренд Balenciaga «отшил» путиниста Филиппа Киркорова 1 18.12.2023, 15:39

Певец обиделся и хочет идти в суд.

Одиозный российский певец Филипп Киркоров оказался в черном списке всемирно известного дома моды Balenciaga. Это означает, что «король российской эстрады» теперь не может покупать вещи французского бренда. Причина – поддержка кровавого путинского режима и террористической войны в Украине.

Так, по словам Киркорова, его стилисту позвонили из бутика в Монако и сообщили, что больше не собираются обслуживать клиента. Как пишет obozrevatel.com, об этом кремлевский шут сам рассказал во время интервью для одного из пропагандистских YouTube-проектов.

«Все знают, что я очень, так сказать, увлекаюсь модой, фешеном. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balmain – все меня всегда ждут с распростертыми объятиями. Я тот клиент, который действительно заморачивается над тем, в чем он ходит и выступает. Вот за сегодняшнее утро я уже три раза переоделся... Вдруг, в определенный момент моему стилисту приходит звонок из Монако с бутика Balenciaga: «Мы больше не можем продавать вещи Филиппу Киркорову из-за того, что он поддерживает режим и президента Путина», – огорченно поведал фанатик оккупации Украины.

Киркоров сразу поспешил заверить, что ему якобы абсолютно безразлично такое решение бренда. «Ну не будете вы продавать, другие найдутся», – заявил путинист. Тем временем юристы уже готовят иск в суд против модного дома, который посмел обидеть чувства такого «уважаемого» клиента.

Кроме того, Киркоров, которого якобы ничуть не задела позиция бренда по отношению к нему, решил проверить, действительно ли его включили в черный список Balenciaga по всему миру. Сначала он попытался самостоятельно оплатить сумку в бутике Дубая, однако на кассе у консультантов высветился запрет на продажу артисту.

«Еще я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на мое имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Объяснили, что это из-за того, что я живу в России и поддерживаю своего президента», – обижено выдал «модник» и Z-патриот.

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