На Беларусь надвигается мощный шторм 4 18.12.2023, 15:43

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Ветер будет достигать порывов до 108 км/ч.

На Беларусь надвигаются два бурных циклона из Атлантики. Как сообщает портал nadvorie, первый циклон придет с пятницы, 22 декабря, на субботу, 23-е.

Аналитики полагают, что по стране порывы ветра в этот период будут достигать 18–22 м/с, или 65–79 км/ч.

А второй циклон ожидают с воскресенья на понедельник. По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, он будет как сильный шторм с порывами ветра 28–30 м/с, или 101–108 км/ч.

Но важно понимать, что это предварительные оценки, более точный прогноз на эти даты можно давать за пару дней.

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