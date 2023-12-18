Украинский офицер: Мы вывели из строя около миллиона российских военнослужащих 1 18.12.2023, 15:50

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Алексей Гетьман

Ситуация на фронте в Украине изменилась с точностью до наоборот

Сайт Charter97.org попросил майора запаса Нацгвардии Украины, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана подвести главные итоги 2023-го года для Украины:

— Ситуация на фронте изменилась с точностью до наоборот. Если еще в начале года россияне не оставляли планов захватить большую часть Украины, то уже в середине года мы заставили оккупантов уйти в глухую оборону. Может, наше наступление и не было таким ярким, как многим бы хотелось, но по факту россияне уже начинают гордиться тем, что им удалось сдержать наше наступление.

Хотя, повторюсь, еще в начале года, а особенно в 2022-ом году, они всем рассказывали, что возьмут «Киев за три дня». В итоге же понесли огромные потери. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, если Россия в начале 2022-го года считалась второй армией в мире, то сейчас она вторая армия в Украине.

Подчеркну, россияне заканчивают год с плачевными результатами. У них большие потери в живой силе и технике. Нужно понимать, что на каждого убитого по статистике приходится еще двое раненых. Можно сказать, что мы вывели из строя убитыми и ранеными около миллиона российских военнослужащих. На мой взгляд, это внушительная цифра.

К слову, ко всем странам, которые являются членами ЕС и не поддерживают Украину, а встали на стороны агрессора-Путина (военного преступника, находящегося в международном розыске), есть много вопросов.

— Каким вы видите 2024 год?

— Россия наращивает свой военно-промышленный комплекс. Мы тоже, но очевидно, что с нашей экономикой мы не можем самостоятельно обогнать или хотя бы выйти на уровень РФ. Это более экономически мощная страна. Тем более, что наш военно-промышленный комплекс то развивался, то затухал. Теперь я понимаю, что уничтожать нашу армию как раз помогали россияне. До 2013-го года это шло очень активно.

К сожалению, российский военно-промышленный комплекс будет посильнее украинского. С этим ничего не сделаешь, поэтому самостоятельно противопоставить свои мощности российским мы не сможем. Нужна поддержка партнеров.

Если РФ выделяет в следующей года на армию 128 миллиардов, то нам с 5 миллиардами (или 250 миллионами) будет тяжело справится. Тогда большая проблема будет не только в Украине, а и во всей Европе. Понятно, что Путин останавливаться не собирается. Может быть, не сразу, но через несколько лет он начнет двигаться дальше. Если нам сейчас не помочь, так как это необходимо для того, чтобы сдержать российскую атаку, то потом придется заплатить в 10 раз дороже.

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