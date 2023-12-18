«Путину очень больно, что Финляндия именно так отреагировала» 4 18.12.2023, 16:12

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Эксперт рассказал о геополитическом поражении РФ.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что Россия всегда считала Финляндию своим «задним двором». Поэтому Путину очень больно, что Финляндия именно так отреагировала на войну России против Украины и так быстро вступила в НАТО.

Выражает недовольство

Он вспомнил, что во времена, когда Путина работал вице-мэром Санкт-Петербурга (во времена мэрства Анатолия Собчака 1991 – 1996 годов – 24 Канал), все серьезные переговоры относительно денег, коррупции проводил в Финляндии. Он опасался, что в России его могут подслушивать.

Делая такие заявления, Путин таким образом выражает недовольство, что Финляндия, с которой у России, как ему казалось, были очень тесные отношения, отвернулась от Кремля, – подчеркнул правозащитник.

Теперь Финляндия перестает быть ты «задним двором» для решения вопросов российской элиты и спецслужб.

Потеря привилегированной соседки

Финляндия всегда считалась привилегированной соседкой России. Именно поэтому ее потеря и очевидно размещение на ее территории баз НАТО, американских войск и ядерного оружия для Москвы является болезненной темой. Вскоре и Швеция может стать членом Североатлантического союза.

Россия фактически по всему поясу будет оцеплена военно-политическим блоком НАТО. Это очевидное геополитическое поражение Путина, хотя он его и отрицает, – отметил Марк Фейгин.

Кроме того, заявление Путина является реакцией на обострение на границе между Финляндией и Россией. После временного открытия двух пропускных пунктов Хельсинки приняли решение закрыть границу до 14 января 2024 года.

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