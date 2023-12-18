У белорусов осталось несколько дней для подачи документов на польскую визу 18.12.2023, 16:13

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Об этом сообщили визовые центры.

Визовые центры Польши в Беларуси анонсировали график работы на остаток декабря. В этом году осталось всего несколько дней для подачи документов на получение польской визы.

Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно не будут принимать документы на визы в с 21 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Визовые центры в Гомеле, Могилеве, Барановичах, Пинске, Лиде не будут принимать документы на визы с 20 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.ение закрыть границу до 14 января 2024 года.

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