Украинские воины уничтожили «гордость российского оборонпрома» 1 18.12.2023, 16:22

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Успешная охота операторов дронов попала на видео.

Украинские воины с помощью дронов-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90 вблизи села Крынки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлена успешная охота операторов украинских дронов за новейшей вражеской бронемашиной опубликована в соцсетях.

«Очередной «непобедимый» российский танк Т-90 завершил свою войну при попытке штурма плацдарма в районе Крынки на левобережье Херсона. Пилоты подразделения БПЛА «ГРИФОН» 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ сначала «контузили», а затем и добили «гордость российского оборонпрома», оставив его догорать», - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

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