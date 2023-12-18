На «Бабушкиной крынке» — новый гендиректор 1 18.12.2023, 16:26

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Он станет четвертым гендиректором молочного гиганта за шесть лет.

Генеральным директором ОАО «Бабушкина крынка» назначен Эдуард Орешко. Эдуард Орешко ранее был антикризисным управляющим Климовичского ликеро-водочного завода, а также руководителем «Могилевоблпищепрома», пишет Mogilev Online.

Орешко станет четвертым гендиректором молочного гиганта за шесть лет. «Бабушкина крынка» — самый крупный игрок на молочном рынке Могилевщины. По данным национального агентства Беларуси, занимает 9 место в топ-100 открытых акционерных обществ страны.

Прошлого директора предприятия Геннадия Скитова задержали по громкому «молочному делу» за получение взятки в особо крупном размере.

14 ноября заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек заявил, что фигурантами «молочного» дела стали 26 человек, из них 15 содержатся под стражей.

Арестованный Геннадий Скитов, как утверждает КГБ, организовал «сомнительные схемы реализации продукции ОАО «Бабушкина крынка». Он сформировал команду менеджеров из числа родственников и бывших подчиненных, ввел новую сбытовую политику и «замкнул финансовые потоки на себя».

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