Сербская оппозиция призвала к протестам и перевыборам в Белграде 2 18.12.2023, 16:40

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Они добиваются того, чтобы результаты выборов были аннулированы.

Сербская оппозиция призвала жителей Белграда в понедельник вечером выйти на акцию протеста на фоне обвинений сербских властей в нарушениях на воскресных парламентских и местных выборах. Об этом сообщает «Европейская правда».

Оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» надеялась на успех на выборах в городской совет Белграда. Сейчас появились обвинения в том, что людей, которые не проживают в столице, привозили туда для голосования, и оппозиция заявляет, что результаты выборов в Белграде должны быть аннулированы, и следует провести повторные выборы.

«На основе 81% голосов, подсчитанных в Белграде, список SNS (партия власти. – Ред.) имеет на 21 тысячу голосов больше, чем наш список «Сербии против насилия». Учитывая, что более 40 тысяч человек без законного места жительства были организованно доставлены в Белград для поддержки списка SNS, что резко изменило избирательную волю жителей Белграда, мы требуем отмены выборов в городе Белград и повторного проведения голосования», – заявила Партия свободы и справедливости, входящая в оппозиционную коалицию, в Twitter (Х).

Партия призвала жителей Белграда выйти на протест против «кражи выборов» в 18:00 в понедельник.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Сербии лидировал список «Александар Вучич – Сербия не должна остановиться», набрав более 46% голосов.

На втором месте оказалась оппозиционная левоцентристская «Сербия против насилия» с 23,6% или 65 мандатами.

Парламентские выборы, пятые с 2012 года, совпали с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина.

Перед выборами прогнозировали, что партия власти может потерять столицу, что может стать огромной проблемой для президента Александара Вучича.

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