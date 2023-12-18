Великая битва за яйца

Великая битва за яйца3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 18.12.2023, 16:59
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Песков не устает радовать.
Песков не устает радовать! Усилия по стабилизации цен на яйца в РФ увенчались успехом, сообщил он.
«Слава богу, это увенчалось успехом!» Это смелое заявление, безусловно, надо еще проверить по саратовским и белгородским очередям. Но как - пусть и заранее - не ликовать по поводу победы в Великой битве за яйца!
И ведь все отчаянно сражались: и Минсельхоз отдельно, и правительство в целом. Но главное - это «ускоряющий эффект прямой линии» Путина.
Конечно, какие победы без главковерха. Он, как всегда, впереди на лихом коне.
Телеграм-канал «СерпомПо»