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Великая битва за яйца

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.12.2023, 16:59
  • 2,758
Великая битва за яйца

Песков не устает радовать.

Песков не устает радовать! Усилия по стабилизации цен на яйца в РФ увенчались успехом, сообщил он.

«Слава богу, это увенчалось успехом!» Это смелое заявление, безусловно, надо еще проверить по саратовским и белгородским очередям. Но как - пусть и заранее - не ликовать по поводу победы в Великой битве за яйца!

И ведь все отчаянно сражались: и Минсельхоз отдельно, и правительство в целом. Но главное - это «ускоряющий эффект прямой линии» Путина.

Конечно, какие победы без главковерха. Он, как всегда, впереди на лихом коне.

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