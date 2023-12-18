Военный эксперт: Боевая авиация России перешла на «отрицательный взлет» 18.12.2023, 17:19

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Потери уже невосполнимы.

В начале декабря ПВО Украины сбила над Черным морем российский фронтовой бомбардировщик Су-24 – это один из немногих уничтоженных в 2023-м году вражеских самолетов. При этом буквально накануне российские СМИ хвастались новой поставкой в Воздушно-космические силы РФ самолетов Як-130 и Су-30СМ. И возникает вопрос: насколько Россия смогла нарастить производство боевой авиации и компенсировать потери, которые она продолжает нести в войне с Украиной?

Но прежде чем углубиться в суть вопроса, отмечу, что за 2023-й год, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты потеряли 41 боевой самолет, пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Это, конечно же, далеко от показателя 2022 года – более 250. Особенно велики потери были в первые недели боевых действий, когда российская тактическая авиация самоуверенно рассекала в воздушном пространстве Украины.

А вот новых машин в 2022 году ВКС РФ получили 29, из которых: Су-57 – 6 единиц, Су-35 – 7, Су-34 – 10, Су-30СМ – 4 и Як-130 – 2.

Назвать это компенсацией потерь очень сложно – с учетом того отстрела российской авиации, что происходил в прошлом году. Но удалось ли россиянам нарастить производство авиации в 2023-м?

Производство тактической авиации в России в 2023 году

Некоторое время назад я рассматривал вопрос поставок в ВКС РФ боевых самолетов и в своем материале на OBOZ.UA от 30 октября отмечал, что российские предприятия на тот момент смогли передать около 18 машин. Известно, что среди них один Су-57, восемь Су-35, четыре Су-34, два Су-30СМ и два Як-130.

После 30 октября передача авиации продолжилась, и ВКС РФ получили не менее восьми машин.

Так, 22 ноября ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова передали российским Воздушно-космическим силам третью в этом году партию предположительно из двух фронтовых бомбардировщиков Су-34, что доводит их общее количество ориентировочно до шести единиц.

24 ноября «ОАК» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передали ВКС РФ пятую за этот год партию – предположительно из двух многофункциональных истребителей Су-35С, что довело их общее количество ориентировочно до десяти единиц.

А 2 декабря «ОАК» и Иркутский авиационный завод (ИАЗ) передали российским ВКС вторую за год партию многофункциональных истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130. Каждая из партий включала по два самолета. Общее количество переданных в 2023 году по состоянию на сегодня составило 4 единицы, равно как и учебно-боевых Як-130.

Таким образом, по состоянию на вторую половину декабря 2023 года ВКС РФ получили за текущий год около 26 машин, из которых четыре – это учебно-боевые Як-130 и один истребитель Су-57, который сложно назвать боеспособным. И это все показатели поставок при потерях за год пока еще в 41 машину. Успевают компенсировать? Даже в нынешнем формате – нет. И даже более того, Россия сейчас теряет в Украине ту авиацию, которую она компенсировать никак не сможет.

Потери авиации РОВ в Украине за 2023 год

Когда мы говорим о потерях в 41 самолет, мы обобщаем разные модели, с разным функционалом и применением. Но что немаловажно, сейчас Россия теряет все больше самолеты, которые не может производить, а именно штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24. Кто-то скажет – избавляются от советского хлама. Да, можно так сказать, но какой современный штурмовик, аналог Су-25, производит на сегодняшний день Россия? Никакого.

Также я хотел бы указать на боевой состав российских ВКС – согласно тем данным, что были в открытом доступе до 2022 года. Отмечу сразу, что полной картины не знает никто и все приведенные цифры приблизительные, поскольку в отношении любой техники, особенно авиации, есть ряд сопутствующих факторов, которые, с одной стороны, могут указывать на ее работоспособность, но не боеспособность. И не только.

Ниже приведено количество российской авиации с учетом условно официально боеспособной и той, что находится на хранении – консервации.

МиГ-29 – 87/240

МиГ-31 – 129

МиГ-35 – 6

Су-24 – 120/273

Су-25 – 180/192

Су-27 – 101/359

Су-30 – 110

Су-34 – 149

Су-35 – 114/118

Су-57 - 11

В настоящее время россияне подвергают опасности свои Су-24 и Су-25 больше, чем всю остальную компоненту. Но это пока у Украины не появилось действенного средства противодействия для Су-34/35. Но даже с этими показателями верифицирована потеря не менее 28 штурмовиков Су-25 и не менее 11 фронтовых бомбардировщиков Су-24. Отмечу, что обычно верифицированные потери отличаются от реальных в два и более раз.

Иными словами, Россия сейчас несет некомпенсируемые потери в авиации, которую она не только не производит, но и вряд ли сможет восстановить из имеющихся запасов в полной мере.

Вывод

За время полномасштабного вторжения в Украину российская тактическая авиация понесла невосполнимые потери. При нынешних показателях работы ее производства она сможет компенсировать потерянный потенциал через лет 10 и никак не раньше. Но потери продолжаются и все больше из-за объективных причин становятся невосполнимыми вообще.

Российские СМИ и разного уровня говорящие головы сообщают о росте производства боевой авиации в РФ, но по факту никакого роста нет, а те показатели, которые есть, никак не восстановят пикирующий потенциал ВКС РФ. При этом с каждым годом войны в Украине он пикирует все ниже и ниже.

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