Почему в поликлинике пациентам не выдают их карты на руки? 13 18.12.2023, 17:45

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Узнали в Минздраве.

Белорус, который приходит в поликлинику, практически не имеет легальной возможности посмотреть свою амбулаторную карточку — пациентам их не выдают на руки по закону. Но почему ввели такие ограничения? Ведь человек имеет право знакомиться с информацией о своем здоровье, результатами осмотров и обследований. «Зеркало» спросило об этом у Минздрава и уточнило, что будет, когда введут электронные карты?

Почему в поликлинике не дают медкарты на руки?

В приказах Минздрава, утвержденных еще в 2000-х годах, указано, что медкарты в поликлиниках и стационарных учреждениях не подлежат выдаче на руки. В законе «О здравоохранении» написано, что лечащий врач излагает пациенту информацию о его здоровье «в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии и доступной для понимания лица, не обладающего специальными знаниями в области здравоохранения».

Но почему пациент сам не может попросить свою медицинскую карту и посмотреть записи в ней, когда посчитает нужным? Журналисты позвонили с этим вопросом на горячую линию Минздрава как пациенты одной из городских поликлиник.

— Амбулаторная карта — собственность лечебного учреждения, это раз, — стал объяснять сотрудник. — Два — вы ее можете потерять либо использовать не по назначению. Карты сдаются в архив лечебного учреждения и хранятся там. Плюс могут быть какие-то запросы из правоохранительных органов и суда, поэтому карты хранятся в картохранилище учреждения.

— Почему ее даже до кабинета из регистратуры донести нельзя?

— Скажите спасибо пациентам, которые у нас слишком грамотные порой бывают. То, что им нужно, сохраняют, а то, что может их скомпрометировать в какой-то степени либо явиться противопоказанием для каких-то дальнейших действий, они благополучно оттуда удаляют. И потом не найти концов. Ну, например, поликлиника спецмедосмотров — если у человека есть отклонения в здоровье и это записано в карте, он элементарно эти записи оттуда убирает, и карточка получается девственно чистая. На самом деле у человека есть проблемы со здоровьем, которые могут являться противопоказанием для занятия тем либо иным видом деятельности.

Он объяснил, что пациент может получить выписку из карты — «ни больше ни меньше». Если его интересуют какие-то сведения о здоровье или обследованиях, также он может попросить посмотреть ее в присутствии врача или другого медработника.

— Вы имеете право ознакомиться [с результатами обследований], доктор должен предоставить информацию по вашему здоровью. А в каком виде, это его дело, — добавил собеседник.

Что с электронными карточками?

Сейчас часть белорусов могут посмотреть некоторые данные о своем здоровье в электронных картах. Доступ к ним должен быть налажен через личный кабинет на сайте поликлиники, к которой человек прикреплен. Но в некоторых учреждениях такого личного кабинета нет до сих пор.

Хотя в 2021 году в постановлении Минздрава расписали, что в электронные карты вносится информация о самом пациенте, а также об обследованиях, обращениях за помощью, диагнозах. Если этого не происходит, на горячей линии посоветовали обратиться к администрации поликлиники. А что со старыми данными, которые раньше были только на бумажных картах, — их тоже переносят в электронные?

— Заносится вся актуальная информация, уточненные диагнозы. Если 10 лет назад у вас была ОРВИ, какое это сейчас имеет значение, чтобы вносить ее в электронную карту? Уточненный диагноз будет, и все. Операции и все [серьезные] заболевания, перенесенные пациентом, вносятся в раздел «Уточненные диагнозы», — пояснил собеседник.

Он добавил, что врачи работают с электронными амбулаторными картами и параллельно ведут еще бумажные носители, «чтобы, если что-то выйдет из строя, было какое-то дублирование». Хотя в постановлении говорится, что дублирование на бумагу не проводится.

Когда поликлиники и больницы полностью перейдут на электронные носители, на горячей линии не ответили: вопрос «не в компетенции» дежурного сотрудника.

Примечательно, что в 2019-м в Минздраве заявляли, что к маю 2022-го собираются полностью наладить «информационный обмен» картами белорусов по всей республике. Его планировали внедрить в том числе в частных медцентрах, в сельской местности. В ведомстве говорили и о защите карт от сбоев, о которых упоминали на горячей линии. Предполагалось, что организации здравоохранения подключат по защищенным каналам связи, обеспечат соответствующей технической инфраструктурой, что позволит «исключить возможность случайной утраты данных.

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