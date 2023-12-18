Новая пощечина Путину: Германия перебрасывает войска к границам РФ 2 18.12.2023, 18:00

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Берлин намерен взять на себя ведущую роль на восточном фланге Североатлантического альянса.

Германия впервые в своей современной истории разместит войска вне территории государства. Берлин отправит 5 тысяч военных в Литву для защиты восточных границ НАТО от возможной агрессии России. Войска будут постепенно перебрасываться к российским границам до 2027 года. Такой план в Вильнюсе подписан министрами обороны ФРГ и Литвы.

Как сообщает Bild, Германия развернет 5-тысячную бригаду. 4 800 из них военные, еще 200 – гражданский обслуживающий персонал. В составе бригады будут, в том числе, танковый и артиллерийский батальоны. Военные будут прибывать в Литву со следующего года, а само развертывание планируют завершить в 2027 году.

Берлин разрабатывает мероприятия, которые должны побудить немецких военных перебраться в Литву на постоянной основе.

«Никогда раньше Бундесвер не разворачивал войска на постоянной основе за пределами Германии с фиксированным контингентом солдат. В прошлом миссии всегда были временными и ротационными. Эта миссия является первой, в том числе и по своей численности: речь идет о 4800 солдатах и около 200 гражданских лиц, которые начнут службу на постоянной основе в течение 2027 года. С этой боеспособной бригадой мы забираем на себя ведущую роль на восточном фланге Альянса. Мы готовы защищать территорию НАТО», – сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По словам главы Минобороны Литвы, Берлин и Вильнюс достигли исторического соглашения, а обязательства немецкой стороны рассчитаны на долгосрочную перспективу.

«Обязательства Германии рассчитаны на долгосрочную перспективу, и решение о постоянной дислокации бригады в Литве является историческим как для Литвы, так и для Германии. В 2027 году бригада будет полностью развернута в Литве, а это значит, что к тому времени все ее подразделения прибудут на территорию нашего государства», - подчеркнул литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

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