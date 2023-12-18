Будет ли в Беларуси снег и мороз на Новый год? 1 18.12.2023, 18:05

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Рассказали синоптики.

На 19 декабря по прогнозу pogoda.by погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Температура будет +2..+8.

В следующие двое суток - 20-21 декабря - картина сильно не изменится. Обещают мокрый снег, дождь, а столбик термометра будет колебаться в районе -2..+6. В зависимости от области.

На Новый год ждем плюсовую температуру

Хоть синоптики и не дают официальных прогнозов более чем на шесть суток, все идет к тому, что и на Новый год будет такая погода.

Сайты долгосрочных прогнозов показывают, что в Минске и Гомеле 31 декабря будет +3, в Бресте и Гродно +6, и даже в Витебске и Могилев, где обычно похолоднее, ждут +1. Возможен снег с дождем.

В общем, по наблюдениям синоптиков, декабрь - это месяц с неустойчивой погодой. В течение декабря обычно отмечается 13-20 дней с оттепелью. По многолетним наблюдениям, температура воздуха должна понижаться от первой декады к третьей. Но в последние годы Новый год приходит плюсовой.

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