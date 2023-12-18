Не служил в ВСУ и уклонялся: опубликованы интересные детали о депутате-подрывнике из Закарпатья 1 18.12.2023, 18:14

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Батрин проходил срочную службу в советской армии.

Депутат Сергей Батрин, бросивший гранаты на сессии Керецковского сельсовета на Закарпатье, никогда не служил в ВСУ и не воевал. Более того, он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы не быть мобилизованным.

Об этом замглавы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал на брифинге в военной администрации 18 декабря, сообщает «Укринформ».

Детали о подрывнике гранат на Закарпатье

«По имеющейся у нас информации от правоохранительных органов, этот человек никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не участвовал в боевых действиях для сохранения территориальной целостности и независимости государства ни во время АТО в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения в 2022 году», – рассказал Шинкарюк.

Он добавил, что в свое время подрывник проходил срочную службу в советской армии. После этого мужчина не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК и СП.

«Более того, с началом вторжения человек оформил попечительство над своей пожилой матерью — это чтобы было всем понятно по поводу его отношения к защите государства», — сказал замглавы ОВА.

Сообщается, что в Сети распространяют ложную информацию о том, что подрывник гранат военный и воевал в зоне проведения АТО.

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