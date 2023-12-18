закрыть
18 декабря 2023, понедельник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не служил в ВСУ и уклонялся: опубликованы интересные детали о депутате-подрывнике из Закарпатья

1
  • 18.12.2023, 18:14
  • 3,348
Не служил в ВСУ и уклонялся: опубликованы интересные детали о депутате-подрывнике из Закарпатья

Батрин проходил срочную службу в советской армии.

Депутат Сергей Батрин, бросивший гранаты на сессии Керецковского сельсовета на Закарпатье, никогда не служил в ВСУ и не воевал. Более того, он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы не быть мобилизованным.

Об этом замглавы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк рассказал на брифинге в военной администрации 18 декабря, сообщает «Укринформ».

Детали о подрывнике гранат на Закарпатье

«По имеющейся у нас информации от правоохранительных органов, этот человек никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не участвовал в боевых действиях для сохранения территориальной целостности и независимости государства ни во время АТО в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения в 2022 году», – рассказал Шинкарюк.

Он добавил, что в свое время подрывник проходил срочную службу в советской армии. После этого мужчина не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК и СП.

«Более того, с началом вторжения человек оформил попечительство над своей пожилой матерью — это чтобы было всем понятно по поводу его отношения к защите государства», — сказал замглавы ОВА.

Сообщается, что в Сети распространяют ложную информацию о том, что подрывник гранат военный и воевал в зоне проведения АТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип