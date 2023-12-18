Мошенники от имени «Коммунарки» проводят «рождественские розыгрыши» 18.12.2023, 18:22

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Будьте бдительны.

Интернет-мошенники от имени «Коммунарки» проводят «рождественские розыгрыши». Компания просит не принимать участия в таких акциях, сообщает сайт кондитерской фабрики.

Проходят «розыгрыши» сразу на нескольких сайтах, ни один из которых не имеет отношения к кондитерской компании.

Внешне сайты выглядят как ресурс «Коммунарки». Они предлагают поучаствовать в «рождественской акции», после чего участник розыгрыша якобы выигрывает подарок. По этому поводу организовано разбирательство по делу о мошенничестве.

Мошеннические схемы, которые предлагают инвестиции, в последнее время буквально наводнили соцсети. О подобных фейковых сообщениях не раз заявляли банки, компании и другие организации, в том числе мошенники выманивали деньги якобы на инвестпроект от лица парка «Великий камень».

За последние два года на территории Беларуси три международные скам-группы совершили свыше 20 тыс. преступлений. Такие группы обычно специализируются на фишинге. Кроме того, фишинг является одним из наиболее распространенных в Беларуси способов хищения средств.

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