«Вашингтон» Протаса переиграл «Каролину» в поединке Национальной хоккейной лиги 18.12.2023, 18:42

Команда белорусского нападающего прервала двухматчевую серию поражений.

«Вашингтон» в гостях взял верх над «Каролиной» - 2:1 ПБ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас играл во втором звене с Коннором Макмайклом и Энтони Мантой, провел на льду 15:03 (22 смены), из них 00:44 – в меньшинстве, исполнил 2 броска мимо ворот, совершил 1 перехват и закончил матч с показателем полезности «0».

В 27 матчах нынешнего сезона НХЛ Алексей Протас набрал 13 (3+10) результативных баллов при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+2».

«Вашингтон» с 34 очками в 28 играх занимает 5-е место в Столичном дивизионе и 8-е в Восточной конференции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».