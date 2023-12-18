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Вкуснее «Шубы»: вариант элементарной праздничной закуски со свеклой и селедкой

  • 18.12.2023, 19:02
Вкуснее «Шубы»: вариант элементарной праздничной закуски со свеклой и селедкой

Очень просто и эффектно.

Такую элементарную закуску вы приготовите гораздо быстрее, чем популярный салат «Шуба». Не нужно измельчать слишком много овощей и выкладывать их слоями. Бутерброды получаются очень вкусными, а на приготовление уходит минимум времени.

Идея приготовления бутербродов с сельдью и свеклой вместо салата опубликована на кулинарной странице shuba.food в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

• свекла

• слабосоленая сельдь

• черный хлеб

• крем-сыр

• красный лук

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь до мягкости.

2. После приготовления охладить, почистить.

3. Натереть на терку или нарезать мелкими кубиками.

4. Сельдь почистить от кожи и косточек.

5. Нарезать толстыми полосками.

6. Лук почистить и порезать тонкими кольцами.

7. Черный хлеб нарезать ломтиками.

8. Подсушить в духовке или тостере или сухой сковороде.

9. Смазать каждый ломтик хлеба крем-сыром, выложить свеклу.

10. Сверху положить сельдь и лук.

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