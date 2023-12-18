Вкуснее «Шубы»: вариант элементарной праздничной закуски со свеклой и селедкой
- 18.12.2023, 19:02
Очень просто и эффектно.
Такую элементарную закуску вы приготовите гораздо быстрее, чем популярный салат «Шуба». Не нужно измельчать слишком много овощей и выкладывать их слоями. Бутерброды получаются очень вкусными, а на приготовление уходит минимум времени.
Идея приготовления бутербродов с сельдью и свеклой вместо салата опубликована на кулинарной странице shuba.food в Instagram. Понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
• свекла
• слабосоленая сельдь
• черный хлеб
• крем-сыр
• красный лук
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить или запечь до мягкости.
2. После приготовления охладить, почистить.
3. Натереть на терку или нарезать мелкими кубиками.
4. Сельдь почистить от кожи и косточек.
5. Нарезать толстыми полосками.
6. Лук почистить и порезать тонкими кольцами.
7. Черный хлеб нарезать ломтиками.
8. Подсушить в духовке или тостере или сухой сковороде.
9. Смазать каждый ломтик хлеба крем-сыром, выложить свеклу.
10. Сверху положить сельдь и лук.