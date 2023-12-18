Контрразведчики СБУ показали видео уничтожения техники россиян 4 18.12.2023, 19:11

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БТР, гаубицы и не только.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику россиян. За последний месяц военные контрразведчики уничтожили более 90 вражеских целей.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Военные контрразведчики СБУ отметили свой профессиональный праздник фейерверками на позициях оккупантов. Наши воины раздают взрывные «подарки» россиянам на самых горячих направлениях войны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний месяц их силами поражено 93 цели, среди которых:

танки;

БМП;

БТР;

ЗРК «Стрела-10»;

гаубицы «МСТА-Б»;

РЭБ «Поле-21»;

станция видеонаблюдения «Муром-П»;

составы из БК и многое другое.

«А воины 13 Главного управления военной контрразведки СБУ готовят оккупантам еще больше «бавовны» - даже там где те не ждут», - добавили в Службе безопасности Украины.

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