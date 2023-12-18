«Верю, что однажды произойдут позитивные изменения и в Беларуси будет демократия» 1 18.12.2023, 19:28

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Интервью с Рафаэлем Пуаре — о спорте, молчании и жизни вне биатлона.

В отличие от своего былого непримиримого соперника на трассе Уле Эйнара Бьорндалена, который работает биатлонным экспертом, восьмикратный чемпион мира, четырехкратный победитель общего зачета Кубка мира сегодня фокусируется на совсем иных вещах. 11 лет назад его приезд в Беларусь для работы с мужской сборной стреляющих лыжников наделал много шума, но тот период продлился для Рафаэля Пуаре лишь один сезон. «Зеркало» поговорило со знаменитым французом о его нынешней жизни, вспомнили тренерские будни в Беларуси и узнали, что он думает о медали Антона Смольского на Олимпиаде в Пекине и молчании Дарьи Домрачевой по поводу войны в Украине.

«Я своего рода микс двух культур»

— Как ваши дела, Рафаэль?

— Спасибо, все хорошо. Живу в норвежском Бергене. По-прежнему работаю в крупной строительной компании — теперь в маркетинге. Регулярно езжу по всей стране, чего не было раньше, встречаюсь с разными людьми, взаимодействую с сотрудниками нашей компании, реализую свои проекты. Мне очень нравится.

— Кем себя больше чувствуете: норвежцем или французом?

— Хороший вопрос. Понятно, что Франция — моя родина. Но уже довольно давно живу в Норвегии, говорю на норвежском, мои дочери отсюда (от брака с бывшей женой, знаменитой в прошлом биатлонисткой Лив-Грете Шельбрейд у Рафаэля три дочери. — Прим. ред.). Так что я своего рода микс двух культур, и это более чем нормально. Мы все живем в одном мире. Для поездки во многие страны не нужна виза — не чувствуешь наличие границ.

— За биатлоном следите?

— Немного. Смотрю самые важные соревнования. На остальное нет времени. Нужно расставлять приоритеты. Для меня главное — работа и дети. Когда появляется свободное время, то хожу в горы, катаюсь на лыжах.

— Вам нравится постоянно покорять новые рубежи?

— Закончив с биатлоном, полгода сидел дома и думал, чем хочу заниматься. Как вы знаете, тренировал биатлонистов, был биатлонным экспертом на телевидении, пробовал иные вещи (Пуаре, например, был разнорабочим на нефтяной платформе. — Прим. ред.). Потом появилась цель — стать важной частью большой компании. Мне понадобилось лет семь, чтобы достичь этого. Теперь я доволен, у меня хорошая работа, но всегда есть возможность развиваться. Не собираюсь пахать до 67 лет (пенсионный возраст в Норвегии. — Прим. ред.). Хватает и других планов: наслаждаться природой, уделять больше внимания детям и своей девушке. С возрастом человек лучше узнает себя.

«Белорусы ждали, что скажут другие»

— Что вам помогло понять, чего хотите добиться после завершения карьеры?

— В 2007-м в соавторстве с Ивом Пере во Франции вышла книга «Пуаре о Рафаэле Пуаре». Она дала возможность в какой-то степени попрощаться с биатлоном, хотя потом все-таки работал тренером в Норвегии и Беларуси. Это был хороший опыт, но убедился, что хочу большего. Кстати, в 2020-м вышла наша с Пере вторая книга («Рафаэль Пуаре. Стремление к жизни»). Она рассказывает о моем жизненном пути и точно лучше первой!

— Соглашаясь на работу в Беларуси, понимали, с чем столкнетесь?

— Реальность оказалась намного хуже ожиданий. После работы в Норвегии и сотрудничества с лучшими биатлонистами мира с философией победителей испытал шок — уровень многих спортсменов в Беларуси соответствовал юниорскому. Пытался донести до атлетов, что им надо в первую очередь думать и совершенствоваться самим, а не выполнять лишь указания тренеров. Это, кстати, часть вашей ментальности. По крайней мере, в биатлоне в то время — белорусы ждали, что скажут другие, а не делали сами.

Было понятно, что для реального прогресса нужно много времени. Но когда поднял эту тему на одном из совещаний, сказав, что необходим план хотя бы на ближайшие несколько лет, мне дали понять: «Нет». Видимо, в Беларуси думали, что раз спортсменов тренирует Пуаре, то в следующем году они станут чемпионами мира. Но так не бывает — таланты уровня Дарьи Домрачевой не появляются часто.

Многие атлеты в Беларуси не хотели меняться. Смотрите: раньше наряду с Норвегией в мужском биатлоне выделялись немцы и россияне. Но тренерские методики в Германии и России оставались теми же — отсюда спад в результатах у спортсменов из этих стран в последние годы. А норвежцы и французы ушли вперед за счет совершенствования техники, тренировочного процесса и философии. То есть нужно постоянно пробовать новое.

— Ваш период работы в Беларуси совпал с разводом с женой. Пребывание в нашей стране дало хоть что-то положительное?

— Конечно. Познакомился с иной культурой, поглубже узнал историю вашей страны, менталитет белорусов. Мне понравился Минск, пришлась по душе ваша кухня. С некоторыми людьми, с которыми работал, до сих пор поддерживаю связь. Особо отмечу Александра Сымана, который был моим помощником. Очень хороший человек. Надеюсь, биатлонисты тоже вынесли для себя полезное, но тут надо спрашивать уже у них.

— Удивились серебру Антона Смольского в гонке на 20 км на Олимпиаде в Пекине?

— Да, это был приятный сюрприз. Знаю, у вас появились и сильные биатлонистки (видимо, Пуаре имеет в виду Динару Смольскую и Анну Солу. — Прим. ред.). Посмотрим, как они проявят себя в дальнейшем. Для меня важный показатель — стабильность спортсмена на протяжении длительного времени, которую показывали, например, Бьорндален или Домрачева, а не результат на одном соревновании или в течение одного сезона.

— Летняя Олимпиада в 2024 году пройдет во Франции. Вы рады этому?

— Принять такое мероприятия стоит очень много денег, ведь требуются значительные затраты не только на прием делегаций, но и на развитие инфраструктуры. Впрочем, все равно плюсы перевешивают. Быть организатором Олимпиады — это хорошо для Франции. Последний раз Игры проходили на моей родине в Альбервиле в 1992 году.

— Белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международной арене. Поддерживаете бан?

— Нельзя смешивать спорт с политикой. Хорошо, когда можно высказываться на любую тему, но первая задача атлетов — соревноваться. Поэтому мне жаль биатлонистов. Однако я понимаю, почему было принято такое решение — отстранить белорусов и россиян. В Украине умирают люди. Война больше спорта. Хотя, повторюсь, биатлонистов жалко.

В любой стране мира политики используют спорт в своих целях, атлеты ходят на торжественные приемы. Страна гордится тем, что ее представители показали отличный результат, их увидел весь мир. Политики хотят тоже быть причастными к успеху. Правда, то, что происходило в России, — явный перебор. В частности, митинг в поддержку войны в Украине с участием Путина и атлетов. Не знаю, могли ли спортсмены, которые там были, отказаться. Во Франции или Норвегии есть выбор, а насчет России не уверен.

«Наверное, Домрачевой и Бьорндалену трудно говорить о войне»

— Лукашенко находится у власти в Беларуси почти 30 лет…

— Возможно, некоторым людям это нравится. Но, конечно, в демократической стране народ выбирает президента. Кто знает, кого бы предпочли белорусы, если бы были свободные выборы. Верю, что однажды произойдут позитивные изменения и в Беларуси будет демократия. Сложно сегодня представить подобную ситуацию, как у вас, в иной европейской стране.

— Вы общаетесь с Бьорндаленом?

— Изредка. Последний раз, наверное, говорили по телефону несколько месяцев назад.

— Понимаете, почему он и Домрачева не осудили войну?

— Думаю, для них это сложная ситуация. Домрачева была очень популярна в Беларуси, Лукашенко ее поддерживал. Возможно, она многое получила от данной поддержки. У Домрачевой и Бьорндалена есть дети, некоторое время семья проводит в Беларуси, так что, наверное, им трудно говорить о войне. Понимаю это. Но если ничего не говоришь, то это тоже что-то значит.

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